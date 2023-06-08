التغيرات المناخية تضرب 4 قارات.. عواصف وثلوج وحرائق غابات

خلال أقل من شهر، تعرضت عدة دول في مناطق مختلفة من العالم، في 4 قارات، آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأوروبا، إلى عاصفة ترابية، وتساقط الثلوج، وسحب من الدخان نتيجة حرائق الغابات، في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

الثلج يهشم زجاج السيارات في الأردن

ففي أواخر شهر مايو الماضي، شهدت المملكة الأردنية الهاشمية، غرب آسيا، هطول أمطار غزيرة، رافقها تساقط كرات من الثلج في بعض المناطق، مما أدى إلى تهشم زجاج السيارات، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد في المملكة للمواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة، والتنبيه على السائقين السير ببطء، حتى لا تزيد فرص وقوع الحوادث، وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح.

عاصفة ترابية وأمطار رعدية في مصر

وفي أقصى شمال شرق القارة الأفريقية، تعرضت مصر، في الأول من يونيو الجاري، لعاصفة ترابية شديدة، أدت إلى سقوط لوحات إعلانية على طرق وجسور رئيسية، مع الإعلان عن وفاة عدد من الأشخاص، مع إعلان هيئة الأرصاد ضرورة توخي الحذر، ونصحت بعدم الخروج من المنزل للأشخاص المصابين بالحساسية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن اليوم الخميس 8 يونيو الجاري، تشهد فيه البلاد موجة ثانية من العواصف المثيرة للرمال والأتربة، مصحوبة بسقوط أمطار رعدية، من المتوقع أن تستمر حتى غد الجمعة، ولكنها ليست قوية كالتي حدثت في بداية الشهر الجاري.

دخان يغطي الولايات المتحدة الأمريكية

وفي أمريكا الشمالية، غطت سحب الدخان أكثر من 12 ولاية أمريكية، بحسب شبكة «إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، بعد انتشار الحرائق في الغابات في دولة كندا المجاورة للولايات المتحدة الأمريكية، وسط إعلان إيقاف حركة الطيران بشكل جزئي في أجواء مدينة نيويورك، خوفاً من وقوع حوادث جوية.

استعدادات لفيضان في أوكرانيا

وفي أوروبا، يستعد سكان جنوب أوكرانيا لتدفق الفيضان الناتج عن تحطم سد كبير على نهر دنيبرو، وارتفع منسوب المياه بشكل أكبر بعد الانهيار المفاجئ لسد «كاخوفكا»، الثلاثاء الماضي، على بعد 70 كيلومترا إلى الشرق من مدينة خيرسون رغم تباطؤ تدفق المياه في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدات منذ نهاية فبراير 2022.