انتشار مرض دماغي غامض في كندا.. أصاب 200 شخص بإعاقة حركية وفقدان ذاكرة

أعلنت ولاية نيو برونزويك في كندا، صباح اليوم، إصابة ما يقرب من 200 شخص بمرض دماغي غير معروف يتسبب في الإعاقة الحركية، وفقدان الذاكرة والتشنجات وصعوبة القراءة والكتابة لدى المواطنين، الذين تتراوح أعمارهم بين18 و84 عاما، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

مرض دماغي جديد في كندا

وتوقعت الصحيفة زيادة العدد، حيث أن حالات الإصابة تعود لعام 2015، وتظهر أعراض المرض في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 84 عامًا.

بينما ذكرت صحيفة «نيويوركر بوس»، أن التقارير تشير إلى أن المرض يتميز بأعراض شبيهة بالخرف، تشمل الهلوسة ومشكلات الرؤية وفقدان الذاكرة وصعوبة القراءة والكتابة والحركات غير الطبيعية والشلل وأعراض عصبية أخرى، وجرى الإبلاغ عن 48 حالة مصابة بالمرض عام 2015.

وكتب الدكتور أليير ماريرو، طبيب الأعصاب، رسالة إلى كبير المسؤولين الطبيين في نيو برونزويك ومدير الصحة العامة الفيدرالي في يناير 2023 بهدف لفت انتباه السلطات إلى العدد المتزايد من الشباب الذين يعانون اضطراب الدماغ.

مرض دماغي يصيب 200 شخص في كندا

وقال مسؤولو الصحة: «لا أحد يعرف سبب أو منشأ المرض، ولكن من المحتمل أن يكون قد ينشأ من خلال التلوث الناتج عن الطحالب الخضراء المزرقة من مصادر المياه، والتعرض لمبيد الأعشاب جليفوسات الذي يساعد على نمو الطحالب».

وقال غابرييل كورمير البالغة من العمر 23 عامًا، أحد المرضى، إنها لديها شغف بالتزلج على الجليد، ولكن لسوء الحظ، استسلمت بسبب الحالة العصبية التي تتعرض لها بشكل مستمر دون معرفة السبب، حيث إنها عانت علامات تشبه الخرف مثل فقدان الذاكرة وصعوبة تذكر الأشياء ومشكلات الرؤية، كنا أنها لم تستطع الوقوف لفترات طويلة، واعتمدت تدريجيا على العصا والكرسي المتحرك منذ بداية عام 2019.