رئيس وزراء كندا يهنئ المسلمين حول العالم بعيد الأضحى

هنأ رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، المسلمين في كندا وحول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس الوزراء الكندي، في تهنئته: «يحتفل المسلمون في جميع أنحاء كندا وحول العالم بعيد الأضحى، الذي يعد واحدًا من أقدس المناسبات في الإسلام».

رئيس وزراء كندا: المجتمعات المسلمة مثل أعلى في التضحية

وأضاف ترودو: «بينما تتجمع العائلات والأصدقاء في جميع أنحاء البلاد للصلاة وتبادل الوجبات ومشاركة الطعام مع المحتاجين، يمكن أن نستلهم جميعًا من قيم التضحية والرأفة والإحسان التي تتجلى فيها المجتمعات المسلمة في كندا يومًا بعد يوم».

العمل ضد الكراهية

وأكد رئيس الوزراء الكندي، ضرورة أنّ يتمكن الجميع في كندا وحول العالم من ممارسة ديانتهم بحرية ودون خوف، مشيرًا إلى استمرار الحكومة الفيدرالية في العمل ضد الإسلاموفوبيا والكراهية بجميع أشكالها، بدعم من الجهود المستمرة للممثلة الخاصة للحكومة الكندية في مكافحة الإسلاموفوبيا، أميرة الغوابي.