تعرف على سبب حرائق كندا.. تأثيرها يمتد للولايات المتحدة وأوروبا

تتأثر الولايات المتحدة الأمريكية، الجارة الأقرب لكندا، بسبب الحرائق المستعرة في الأخيرة والمستمرة منذ عدة أسابيع، والتي تنشر دخانها نحو الغرب الأوسط والساحل الشرقي للولايات المتحدة، وسط تحذيرات من خبراء المناخ باستمرار تلك الأدخنة التي قد تؤثر على صحة الملايين، مما يجعل الكثيرين يتساءلون عن سبب حرائق كندا المستعرة منذ أسابيع.

سبب حرائق كندا

وعن سبب حرائق كندا، يؤكد الخبراء أنه أمر طبيعي يحدث سنوياً، ويتم السيطرة عليه، لكن استمرار هذه الحرائق والمستمرة منذ عدة أسابيع، فهو يرجع لعدم جاهزية الأجهزة المتخصصة في مكافحة حرائق الغابات في كندا، بالإضافة إلى عدم توافر الإمكانيات البشرية، وفق ما تقرير نشر بموقع «سكاي نيوز».

كما أن مساحة كندا الشاسعة، وانتشار الحرائق بين غرب وشرق البلاد، والتي وصلت إلى جنوبها أيضاً، جعل من الصعب على فرق مكافحة الحرائق السيطرة عليها، وهو ما أدى إلى انتشارها، مع توقعات باتساعها خلال الأيام المقبلة.

تأثير حرائق كندا على أمريكا وأوروبا

وبحسب التقارير المعلنة، فأن نحو 120 مليون شخص أمريكي يعاني من تأثير حرائق الغابات الكندية، ولا يزال هناك تحذيرات من أن الدخان سيصبح أسوأ، ويمكن أن ينتقل إلى مناطق أخرى من العالم.

وقد تسبب الدخان المتصاعد من حرائق الغابات في استمرار الأجواء الضبابية على مساحات واسعة من كندا والولايات المتحدة، خاصة في إلينوي وإنديانا وأوهايو وفرجينيا وميزوري، ويمكن أن تستمر لتصل إلى مينيسوتا وميشيجان وصولاً لكارولاينا الشمالية جنوب شرقي أمريكا.

وتعتبر السلطات الكندية أن الموسم الحالي هو أسوأ مواسم حرائق الغابات التي تشهدها البلاد على الإطلاق، والتي بدأت بشكل مبكر عن المعتاد، وكانت الأرض أكثر جفافا، مما أدى إلى تسارع الحرائق بشكل كبير، متوقعين أن تستمر تلك الأجواء الملوثة خلال فصل الصيف.

ولم يتوقف التأثير على الولايات المتحدة فقط، بل كشفت إدارة الفضاء الأمريكية «ناسا» إن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت أن دخان الحرائق وصل إلى المنطقة الاسكندنافية في شمال أوروبا، قبل أيام، وأن الدخان يتحرك عبر شمال المحيط الأطلسي، إلى شبه جزيرة أيبيريا وفرنسا ومناطق أخرى من غرب أوروبا.