حرائق غابات كندا تؤثر على أوروبا والولايات المتحدة.. تعرف على التفاصيل

ذكر البرنامج الأوروبي لمراقبة الأرض أن آثار حرائق الغابات الكندية التي اشتعلت منذ بداية شهر مايو الماضي، بدأت تظهر في بعض مناطق أوروبا بعدما انتشر دخان الحرائق عبر البلاد، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

كتل الدخان الناجمة عن حرائق الغابات

وأوضح البرنامج الأوروبي لمراقبة الأرض أن كتل الدخان الناجمة عن حرائق الغابات في كندا وصلت إلى غرب أوروبا، ومن المتوقع أن تتحرك باتجاه الشرق عبر القارة.

وأدى الدخان الناجم عن هذه الحرائق إلى تلوث الهواء بشكل كبير في الدول المجاورة، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة في المناطق القريبة من الساحل الشرقي، حيث تدهور جودة الهواء بشكل كبير.

حرائق الغابات في كندا بنحو 160 مليون طن

وتقدر نسبة انبعاثات الكربون الناتجة عن حرائق الغابات في كندا بنحو 160 مليون طن، ما يجعلها أعلى مستويات الانبعاثات السنوية الإجمالية التي شهدتها كندا في تاريخها.

امتدت حرائق الغابات في كندا عبر جميع أنحاء البلاد، وتصاعدت في كل من كولومبيا البريطانية في الغرب، وألبرتا وساسكاتشوان وبعض المناطق الشمالية، وفي المقابل امتدت شرقًا إلى مقاطعات كيبيك وأونتاريو ونوفا سكوتيا على الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية.