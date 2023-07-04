الكشف على 259 مريضًا ضمن مبادرة «100يوم صحة» في كفر الشيخ

أعلنت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة في محافظة كفر الشيخ، استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، في شتي ربوع مستشفيات، والوحدات الصحية بكفر الشيخ، لتسجل عدد الحالات المترددة اليوم 171 حالة كشف أسنان، و82 تنظيم الأسرة.

عدد 6 حالات قسطرة قلبية

وأشارت وكيل صحة كفر الشيخ، إلى أن 6 حالات قوائم انتظار قسطرة قلبية ضمن الحالات التي تولي المبادرة لعلاجهم، مشيرة إلى أنها وجهت كلا من الدكتورة أماني القرش، مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمحافظة، والمهندسة نجوى عبد المنعم، مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، بالمرور على إدارة الحامول الصحية، وإدارة بيلا الصحية، حيث تمت متابعة أعمال مكافحة ناقلات الأمراض، وتم قياس مدى رضاء المواطنين عن أعمال الرش والمكافحة، طبقا للخطة الموضوعة.

خدمات تنظيم الأسرة ب 100يوم صحة

وأضحت أن المتابعة الطبية قد قامت من خلال إدارة تنظيم الأسرة بالمرور على القافلة الخدمية التوعوية لخدمات تنظيم الأسرة بإدارة الرياض، بكلا من الوحدتين الصحتين أم سن، والبشاير.

يذكر إلى أن وزارة الصحة والسكان خصصت الخط الساخن 15335 للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة «100 يوم صحة»، حرصا منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، وحفاظا على صحتهم وسلامتهم.