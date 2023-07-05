مخالفات عديدة يرتكبها بعض قائدي السيارات أثناء سيرهم على الطرق السريعة والمحاور العامة، من بينها تجاوز السرعة المقررة مما يسبب الحوادث على الطرق، إذ أعطى القانون الحق لرجال الشرطة في اتخاذ أي إجراءات وقائية لتحديد السرعات المسموحة لقائدي السيارات على الطرق السريعة الصحراوية أو الزراعية، ولذلك تستعرض «الوطن» عقوبة مخالفة السير بدون فرامل على الطريق.

احذر من مخالفة السير بدون فرامل.. العقوبة تصل إلى سحب الرخصة والحبس

يقول اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، إن مخالفة السير بدون فرامل يجب على قائدي السيارة التأكد من الصلاحية الفنية لجهاز فرامل السيارة اليدوي قبل التحرك بالسيارة وذلك لمنع الحوادث المرورية والحفاظ على أمن وسلامة الآخرين وعقوبة السير بالسيارة بدون فرامل والاعتماد على فرامل اليد، يعاقب بسحب رخصة القيادة لمدة شهر بحد أدنى و3 أشهر بحد أقصى وغرامة مالية، أو الحبس لمدة لاتزيد عن 3 أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين وتتضاعف المخالفة في حالة التكرار .

يعرض السيارة أثناء السير في درجات الحرارة المرتفعة

وأوضح الخبير المروري، في حديثه لـ«الوطن»، عدم صلاحية طفاية الحريق معلوم بالنسبة لأجواء الصيف وارتفاع درجات الحرارة قد يعرض السيارة أثناء السير في درجات الحرارة المرتفعة وخاصة المدة الزمنية الطويلة إلى حدوث ماس كهربائي، لذلك يجب أن تكون طفاية الحريق صالحة للاستعمال وفي متناول قائدي السيارة وفي حالة عدم وجودها أو عدم صلاحيتها يعاقب بغرامة مالية، فقط لاغير وسحب رخصة القيادة لمدة اسبوع ولا تزيد عن 30 يوما .