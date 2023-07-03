ضبط ‏102 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

مخالفات مرورية متنوعة

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 102127 مخالفة مرورية متنوعة، منها 29263 لتجاوز السرعة المقررة، و908 للسير بدون تراخيص، و9 مخالفات موقف عشوائي، و31 لمخالفة شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.