وقفة في بيت لحم تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين

شارك عشرات الفلسطينيين في مدينة بيت لحم، اليوم، في وقفة منددة بالعدوان الاحتلالي على جنين ومخيمها، حيث احتشد المشاركون تلبية لدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة، عند منطقة باب الزقاق على الشارع الرئيسي «القدس – الخليل»، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين الهتافات الوطنية الغاضبة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

العدوان على جنين

وقال المنسق العام للجنة التنسيق الفصائلي محمد الجعفري، إنّ هذه الوقفة، هي أقل ما يمكن تقديمه لأهلنا في مخيم جنين، تحمل معها رسائل تحث المجتمع الدولي الصامت على التحرك فورا لوقف الانتهاكات والجرائم الاحتلالية بحق أبناء شعبنا.

وحمّل المشاركون في الوقفة، المجتمع الدولي المسؤولية عن حياة أهلنا في مخيم جنين، مؤكدين مواصلة تنظيم الفعاليات وتوسيعها لإيصال صوتهم إلى العالم.

بعد ذلك، توجه عدد من المشاركين إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، من أجل التبرع بالدم للجرحى في جنين ومخيمها.