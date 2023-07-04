«الهلال الأحمر الفلسطيني»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنعنا من العمل في جنين

اتهمت الهلال الأحمر الفلسطيني قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع طواقمها من الدخول إلى مدينة جنين، لأداء عملها في نقل المصابين، موضحة في بيان صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن «الوضع في المدينة يزداد سوءا».

وطالبت جمعية الهلال الأحمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوفير ممر آمن لإخراج الجرحى، إثر العملية العسكرية لها في مخيم جنين بالضفة الغربية، مشيرة إلى وجود تنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى، لإجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على فتح ممر آمن، لنقل المصابين.