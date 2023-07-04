لجنة «كنائس فلسطين» تناشد العالم برفض العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين

ذكرت اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس في فلسطين، اليوم، أنّ استمرار جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مُخيم جنين، واستفراد آلته العسكرية بالمدنيين، والتي أدت إلى استشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة 100 آخرين، وتهجير السكان قسرًا، تعكس تخاذل المجتمع الدولي، ومؤسساته، ودعم بعض دوله المتنفذة للمُحتل المُجرم الفاشي، بدلًا من إدانة عدوانه وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني بإنهاء هذا الاحتلال.

وأكدت اللجنة - في بيان صحفي - أنّ إسرائيل تمارس جريمة حرب في جنين ومخيمها، وتستهدف العزل بالطائرات الحربية، على مرأى ومسمع من دول العالم ومجلس الأمن الدولي دون تحريك ساكن لوقفها، ومعاقبة المجرمين القتلة، مضيفا أنّ بعض الدول تبرر جرائم الاحتلال وإرهابه في مخيم جنين بذريعة الدفاع عن النفس.

العدوان على جنين

وناشدت اللجنة كنائس العالم وجميع المؤمنين والمدافعين عن الحق والعدالة والمؤسسات الحقوقية، بإعلان مواقفهم وإدانة الجرائم التي يقترفها الاحتلال في مخيم جنين، والتحرك الفوري والضغط على حكومات دولهم لوقف استباحة الدم الفلسطيني، ووضع حد لمعاناته.

وأشارت اللجنة إلى الممارسات التي ينفذها المستوطنون من إرهاب بحق المواطنين، ومهاجمة القرى الفلسطينية وحرقها بقرار من حكومة الاحتلال الفاشية، مؤكدا أنّ جميع الممارسات الإسرائيلية التي تجد لها غطاءً أمريكيا وبريطانيا، ستفشل أمام إرادة الشعب الفلسطيني، ولن تنجح في كسر صمود الشعب الفلسطيني وطموحاته في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.