«خارجية فلسطين»: تهجير العائلات من جنين انتهاك صارخ للقانون الدولي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أدانت بأشد العبارات جريمة طرد وتهجير عائلات فلسطينية في مخيم جنين من منازلها تحت حجج أمنية واهية، وسط حالة من الترهيب التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المخيم.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن طرد وتهجير العائلات الفلسطينية جريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال للأرض الفلسطينية.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة، بالتدخل الفوري لحماية السكان المدنيين من بطش الاحتلال.