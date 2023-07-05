جارٍ تطويرها.. معلومات عن أول طائرة مسيرة مقاومة للنار

فى ظل التغيرات المناخية، والحرائق التى لاحقت عددا من الدول العام الماضى، يعمل علماء من بريطانيا وسويسرا على تطوير طائرة مسيرة تقاوم النار، وفيما يلى معلومات عن أول طائرة مسيرة مقاومة للحرائق وفقا لشبكة «روسيا اليوم».

معلومات عن أول طائرة مسيرة مقاومة للنار

- الطائرة المسيرة الجديدة تستطيع البقاء داخل منشأة مشتعلة لمدة 10 دقائق

-يمكن للطائرة المسيرة المقاومة للنار أن تساعد رجال إطفاء الحريق عن طريق فحص المباني المشتعلة

-الطائرة المسيرة الجديدة رباعية المراوح

-يجرى تطوير الطائرة المسيرة الجديدة من قبل العلماء في كلية لندن الملكية ومعهد Empa السويسري للبحوث العلمية.

-تستطيع الطائرة المسيرة الجديدة تحمل درجات حرارة تصل إلى 200 درجة مئوية فوق الصفر لمدة 10 دقائق.

-تعود المقاومة الحرارية للمسيرة بشكل أساسي إلى الطبقة الهوائية العازلة التي تشكل الغلاف المحيط بالأجهزة الإلكترونية.

الطائرة المسيرة الجديدة تتحمل درجات حرارة تصل إلى 200 درجة مئوية

-تم تزويد الطائرة الجديدة بكاميرا بصرية عاملة بالموجات تحت الحمراء

-الطائرة المسيرة الجديدة مزودة بمستشعر لثاني أكسيد الكربون.

-اجتازت الطائرة المسيرة اختبارا على إطفاء الحرائق

- يمكن استخدام الطائرة لتقييم مدى خطورة حرائق الغابات

-يمكن استخدامها في ظروف درجة الحرارة المنخفضة وذلك بفضل المادة الهلامية العازلة.

-تتكون المادة الهلامية المسامية المصممة خصيصا للطائرة المسيرة من جيوب هوائية موجودة في مادة بلاستيكية ومن السيليكا والألياف الزجاجية.

-غلاف الألومنيوم الخارجي للطائرة المسيرة يساعد على إنعكاس الحرارة.

بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة فى يونيو الماضى

وسجلت بريطانيا أعلى درجات حرارة شهدتها البلاد في شهر يونيو الماضى وذلك منذ بدأت البلاد تسجيل درجات الحرارة عام 1884،وفقا لما أعلن مكتب الأرصاد الجوية البريطاني

وأوضحت بيانات صادرة عن مكتب الأرصاد الجوية البريطانى،أن متوسط درجة الحرارة خلال يونيو في المملكة المتحدة بلغ 15.8 درجة مئوية بارتفاع بلغ 0.9 درجة مئوية مقارنة بأعلى درجة حرارة سجلت من قبل، والتي بلغت 14.9 درجة مئوية عامي 1940 و 1976