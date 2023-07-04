«الصحة الفلسطينية»: إصابة شاب بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين

أُصيب شاب فلسطيني ظهر اليوم، بجروح خطيرة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أنّ شابا مصابا إصابة حرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس، وصل إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين.

العدوان على جنين

ونقلا عن مصادر طبية، أُصيب شاب من قرية فحمة بالرصاص الحي في منطقة سينما جنين، خلال مواجهات عنيفة لا تزال مندلعة في محيط المكان، وأنحاء متفرقة في مخيم جنين وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

فيما تواصل قوات الاحتلال عمليات القصف تجاه منازل المواطنين في مخيم جنين، عبر طائرات مسيرة، خاصة حي الدمج،كما تواصل قوات الاحتلال تعزيز حشودها العسكرية تجاه مدينة ومخيم جنين.