محافظ كفر الشيخ يكشف عن عدد الحالات المترددة على مبادرة «100 يوم صحة»

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، دعمه الكامل لفعاليات مبادرة «100 يوم صحة» بمراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك ضمن فعاليات الحملة التي تستمر لمدة 100 يوم تحت شعار «معاك من أول يوم» لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان في قطاع الصحة، والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

فحص 1106 سيدات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

وأكد المحافظ، أنّ عدد السيدات اللاتي قامت مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بفحصهن 1106 مريضات، وتم تحويل 3 منهن إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم فحص 28 حالة من المقبلين على الزواج، كما تم تحويل حالتين إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج، كما تم فحص 27 حالة ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي، وفحص 881 مريضا ضمن مبادرة الاعتلال الكلوي، وتحويل 199 منهم للمستشفى لتلقي العلاج، وفحص 81 حالة ضمن مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، وفحص عدد 30 طفل ضمن مبادرة السمعيات، وحالتين ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، كما استقبلت الحملة 171 حالة أسنان، 82 حالة بعيادة تنظيم الأسرة.

تطعيم 11 ألفا و633 طفلاً وطفلة

‏وأوضح محافظ كفر الشيخ، إنّه بالنسبة لتنظيم الأسرة فقد وصل عدد المنتفعات من الوحدات الثابتة والمتنقلة إلى 2131 منتفعة، كما وصل عدد زيارات المنتفعات الحاصلات على وسيلة بالعيادات المتنقلة والثابتة إلى 2164، وبلغ عدد المترددين على القوافل العلاجية 136، تم تحويل 11 منهم إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، ‏واستكمالاً لما تم اليوم خلال حملة «100 يوم صحة»، تم المرور على 32 منشأة غذائية، كما تم المرور على 10 محطات مياه، و2 محطة صرف صحي، كما تم تطعيم عدد 11 ألف و633 طفلاً وطفلة اليوم.

تقديم كل خدمات المبادرة بالمجان للمواطنين

وأضاف المحافظ أنّ فعاليات المبادرة انطلقت يوم 25 يونيو وتستمر حتى أول أكتوبر 2023، من خلال 200 فرقة طبية، لتقديم كافة خدماتها بالمجان للمواطنين من خلال تفعيل 11 مبادرة رئاسية في قطاع الصحة على مستوى المحافظة، مشيراً إلي دعمه الكامل للمبادرة والتي تستهدف أماكن تجمعات المواطنين أمام دور العبادة ومحطات القطار والأتوبيس والمواقف والحدائق والمتنزهات، لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين، موجهاً رؤساء المراكز والأحياء لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للمبادرة، مناشداً المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تُقدمها المبادرة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة تسهيلا عليهم.

‏وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصحة والسكان خّصصت الخط الساخن «15335» للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة «100 يوم صحة» حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.