مسؤول فلسطيني: العدوان الإسرائيلي على جنين خرق واضح للقانون الدولي

قال محمد جرار نائب رئيس بلدية جنين، إنّ عدوان الاحتلال الإسرائيلي مستمر في منطقة مخيم جنين وبعض أطراف المدينة وأحيائها، حيث بدأن إسرائيل عملية عسكرية في منطقة مكتظة بالسكان، بواقع 15 ألف ساكن في الكيلو متر المربع الواحد، ولم توجه إنذارا واحدا للمدنيين.

إسرائيل خرقت القانون الدولي

وأضاف جرار، في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية: «هذه العملية في منطقة مدنية بامتياز ولا تشهد أي معسكرات أو تجمعات، ولا توجد أي مظاهر عسكرية مسلحة واضحة، وما فعلته إسرائيل خرقا واضحا وفاضحا للقانون الدولي، وجريمة يجب أن تعاقب عليها».

وتابع نائب رئيس بلدية جنين: «إسرائيل نفذت عملية مباغتة في منطقة مكتظة بالمدنيين، و99% من الإصابات والجرحى والشهداء كانوا لمدنيين، وتحرك الآليات العسكرية في جنين ما زالت مستمرة وتجوب الشوارع».

وواصل، أنّه بالأمس تعاملت المؤسسات المدنية في جنين مع حالة كارثية، وتم إجلاء 3500 مواطن ليلا أطفالا ونساءً وشيوخ، وكانت العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة حتى أثناء فترة الإجلاء.