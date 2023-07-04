مندوب فلسطين يطالب بخطوات عملية لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي

طالب مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، بخطوات عملية تتفوق على اللغة التقليدية في عملنا، التي لم تعد تؤتي ثمارها والنتائج المطلوبة، لوقف العدوان الإسرائيلي بكل أشكاله وإنهاء الاحتلال الاستعماري.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقد في جامعة الدول العربية، اليوم، لبحث العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين وسقوط عدد من الشهداء والجرحى، والذي نقلته قناة القاهرة الإخبارية.