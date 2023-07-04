ضبط صاحب محل هواتف استولى على أكثر من مليوني جنيه من المواطنين بالدقهلية

ألقت قوات الأمن في محافظة الدقهلية القبض على أحد الأشخاص بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية من 8 أشخاص مقيمين بدائرة المركز، بتضررهم من صاحب محل هواتف محمولة مقيم بدائرة المركز، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم التي بلغت إجمالي 2 مليون و239 ألف جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.