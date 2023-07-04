إحالة 137 مخالفة تموينية للنيابة العامة في الدقهلية

كشفت محافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء عن إحالة 137مخالفة تموينية للنيابة العامة، بعد ضبط 2000 لتر مواد بترولية سولار وبنزين 80 قبل بيعها في السوق السوداء.

شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق

وأوضحت المحافظة في بيان لها أن الحملات جاءت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع الأسعار.

إحالة 137 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي جري تنفيذها شملت نطاق مركز ومدينة بلقاس، إذ جري تحرير المحاضر كالتالي:

- تم تحريرها عبارة عن 49 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- 44 محضر تصرف في إجمالى 134 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلوجراما.

- 25 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

- 3 محاضر انتهاء من الإنتاج.

- محضران عدم وجود سجل تفتيش.

- 8 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

- 3 محاضر تجميع 102 بطاقة تموينية ذكية وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

- محضر عدم وجود ميزان معتمد.

- 3 محاضر تجميع 23 شكاير دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلوجرامًا.

- ضبط 2000 لتر مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء شملت«1000 لتر سولار-1000 لتر بنزين 80» واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

وأكدت محافظة الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.