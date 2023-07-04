الجيش يعلن إحالة ضابط واقعة مدينتي للجنايات العسكرية بتهمة القتل العمد

فى إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأى العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة.

تم تحرير المحضر رقم (22 / 23) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة، وتباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم (170/2023) «جنايات عسكرية» شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم «القتل العمد والشروع فيه» وتقرر حبسه احتياطيا على ذمة القضية وجار إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

وتؤكد القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، كما تتقدم بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.