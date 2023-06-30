«مصر أكتوبر»: القوات المسلحة قدمت سجلًا حافلًا بالتضحيات في ثورة 30 يونيو

هنأت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدة أن الثورة تعد لحظة فارقة في تاريخ هذا الوطن العريق، لأنها صححت المسار وأنقذت الوطن.

جيهان مديح: ثورة 30 يونيو ساهمت في الحفاظ على وحدة الدولة

وقالت «مديح»، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه في هذا اليوم احتشد الملايين من الشعب المصري في كل الميادين، وكانوا على قلب رجل واحد للتعبير عن رفضهم لمحاولات اختطاف مصر و تغيير هويتها و دفعها نحو مصير مظلم، موضحة أن ثورة 30 يونيو ساهمت في الحفاظ على وحدة الدولة المصرية وجاءت بقيادة وطنية وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وعبرت بمصر وسط أوضاع إقليمية متردية ومؤامرات خارجية، مستعيدة الأمن والاستقرار والريادة إقليميًا وعربيًا ودوليًا.

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، أنه منذ ثورة 30 يونيو قدمت القوات المسلحة المصرية سجلًا حافلًا بالتضحية والفداء والشجاعة والإقدام سواء لحماية إرادة الشعب مقدراته، أو لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه، وكعادتها دائمًا لبت القوات المسلحة نداء الشعب المصري لحماية البلاد من الجماعة الإرهابية، لتضرب مثالًا أمام العالم في الحفاظ على الأرواح والمنشآت وحمايتها، والعبور بهذا الوطن إلي بر الأمان.

مصر تخطت الأزمات بفضل القيادة الرشيدة

وأشارت الدكتورة جيهان مديح، إلى أنه على مدار السنوات الماضية واجهت الدولة المصرية تحديات كبيرة على جميع الأصعدة، لكنها استطاعت تخطي هذا العقبات بفضل قيادتها الرشيدة وبتضحيات أبناءنا من الجيش والشرطة، وأيضًا بفضل وحدة الشعب المصري الذي ألتف حول الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق نهضة حقيقية في جميع المجلات.