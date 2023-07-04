الجيش يعزي أسرة «فقيدة مدينتي» ويتمنى الشفاء للمصابين

أكد العقيد أ.ح غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، كامل احترامها لسيادة القانون، وتقدم بخالص العزاء المواساة لأسرة الفقيدة في حادث «مدينتي»، وتمنى الشفاء للمصابين، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأى العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة.

كما أوضح المتحدث العسكرى، في بيان له، أنه تم تحرير المحضر رقم ( 22 / 23 ) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة، وتباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم ( 170 / 2023 ) «جنايات عسكرية» شرق القاهرة، مشيرًا إلى أن المتهم أسندت له جرائم «القتل العمد والشروع فيه»، وتقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية وجارٍ إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.