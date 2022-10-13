المتحدث العسكري: نخرّج ضباطا يعلمون قيمة الحفاظ على الوطن

قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إن فعاليات تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية اليوم كان يوما مميزا من داخل الكلية الحربية أو كما يطلق عليها «مصنع الرجال» تُوج بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، لفعاليات حفل تخرج الكليات العسكرية بمشاركة أقرانهم من طلبة كلية الشرطة والجامعات المدنية وأبطال القوات المسلحة الحاصلين على الميداليات الأولمبية والقارية والعالمية.

وأضاف المتحدث العسكري، في مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» اليوم الخميس: «استكمالاً لقطار التطوير شهدنا خلال الشهرين الماضيين توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقيام الكليات العسكرية بتوقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية بهدف تأهيل الطلاب علميا وعمليا لصقل مهاراتهم في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي، ليكون الناتج تخريج ضباط مقاتلين مسلحين بالعلم والمعرفة يعلمون جيدا، معنى وقيمة «الحفاظ على الوطن».

وتوجه العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، بخالص التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر، والتي جاءت متوافقة مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وكذلك تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية.

وتحدث عن حفل تخرج الكليات العسكرية اليوم، قائلاً: «كان الاحتفال ثمرة نجاح بعد خطة إعداد وتأهيل تم إعدادها بعناية روعي فيها الأخذ بأحدث العلوم والتكنولوجيا العسكرية والمدنية».

وتوجه بخالص التهنئة إلى أسر الخريجين، والضباط الجدد لانضمامهم لصفوف القوات المسلحة، كما توجه بالتهنئة إلى الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة وتمنى لهم كل التوفيق في أداء مهامهم.