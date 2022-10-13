المتحدث العسكري يرد على المشككين في نصر أكتوبر: استعدنا أراضينا كاملة

رد العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، عن المشككين في أن مصر لم تنتصر في حرب أكتوبر المجيدة، قائلاً: «المنتصر هو من فرض السلام، والمنتصر هو من استعاد أرضه كاملة دون انتقاص».

وأضاف المتحدث العسكري، في مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» اليوم الخميس: «أن جيل أكتوبر العظيم أعاد صياغة تاريخ العسكرية المصرية بتضحيات ودماء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وتركوا لنا ميراثاً خالداً وشاهداً لكل الأجيال».

وتابع: «وما كان لانتصارات أكتوبر الخالدة أن يكتب لها النجاح دون مساندة جموع الشعب المصري لقواته المسلحة في فترة عصيبة من تاريخ الوطن لبناء قوات مسلحة قوية وقادرة في ملحمة وطنية أبطالها الشعب والجيش من أجل رفعة راية هذا الوطن»، مضيفاً: «انتصارات أكتوبر وما شهدتها من معارك عدة كانت بدايتها حرب الاستنزاف وحتى تحقيق النصر في حرب أكتوبر.. فتحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر تعُد معجزة بكل المقاييس العسكرية في العالم».

وواصل: «وتمثلت مفاجأة الحرب الجندي المصري كما تمثل الإعجاز في حرب أكتوبر في تحقيق المفاجأة وحشد قواتنا بطول الضفة الغربية لقناة السويس، وعبور مانع مائي صعب بما يشبه المستحيل، واقتحام خط بارليف المنيع والذي قيل عنه أنه أقوى خط دفاعي في العالم، وإنشاء قوات الدفاع الجوي لحائط صواريخ معقد للغاية».

وأضاف: رسالتنا أنه لا سبيل للحفاظ على هذا النصر إلا بالاستعداد الدائم والحفاظ على هذا الوطن وأنه «لا مستحيل طالما كانت هناك إرادة وطن» وهو ما فطنت إليه للقوات المسلحة فعظمت من قدراتها ونظم تسليحها وتدريباتها بما يتواكب مع أحدث النظم العسكرية في العالم.