المتحدث العسكري: مصر تتبع استراتيجية شاملة في مواجهة الإرهاب

أكد العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، أنه اتساقاً مع التحديات الحالية، اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة استراتيجية شاملة للتطوير للحفاظ على المكتسبات وحماية مقدرات الشعب المصري من خلال التطوير الشامل لمنظومة التسليح، وإنشاء القواعد العسكرية، والارتقاء بمستوى التدريب والاهتمام بالفرد المقاتل كركيزة أساسية للقوات المسلحة.

أضاف، أن مصر تتبع استراتيجية شاملة في مواجهة الإرهاب أمنياً، وتنموياً، واجتماعيا، فضلاً عن المساهمة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة في التنمية الشاملة في الدولة .

وتابع المتحدث العسكري، في مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» اليوم الخميس: أن التحدي الرئيسي للأمن القومي المصري ما قبل حرب أكتوبر يتمثل في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي لاستعادة سيناء وتوجت جهوده بالنصر، والآن فرضت التغيرات الإقليمية والدولية من حولنا تغيراً مصاحبا في التحديات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

ووجه المتحدث العسكري التهنئة لأسر الخريجين والضباط الجدد المنضمين لصفوف القوات المسلحة إضافة إلى الطلبة الوافدين من الدول الشقيقة وتمنى لهم التوفيق في أداء مهامهم.