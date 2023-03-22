مدينة الإنتاج الإعلامي تحقق 237.2 مليون جنيه أرباحا بزيادة 72.4% عن العام الماضي

اعتمدت الجمعية العمومية لمدينة الإنتاج الإعلامي القوائم المالية لها، وكذلك تقرير مراقبي الحسابات، وتقرير الجهاز المركز للمحاسبات، الذي شهد تحقيق صافي ربح قدره 237.2 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح عام 2021 الذى بلغ 137.6 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 72.4% عن العام السابق، ووافقت الجمعية العمومية للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي السابعة والعشرون، على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2022.

وكانت الجمعية، عقدت برئاسة عبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس الإدارة، بحضور المساهمين وممثلي المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة.

إنشاء عدد 10 استديوهات مساحات صغيرة

وتطرق الجبالي، لعدد من الإنجازات المهمة التي تحققت خلال العام المالي 2022، ومنها إنشاء عدد 10 استديوهات مساحات صغيرة، وتأجيرها للوكالات الإخبارية، ما ساهم فى تعظيم إيرادات الشركة، وكذلك تم تحديث مركز التدريب، بإضافة مساحات تدريبية جديدة وإمكانات هائلة، وكان له أثر كبير فى إبرام العديد من بروتوكولات التعاون فى مجال التدريب مع الجامعات المصرية والعربية.

كما تم أيضا، تحديث وتطوير مركز الترميم السينمائى، ما ساهم فى الإنفتاح على الأسواق العربية والمصرية ونجح فى ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية.

وشهد عام 2022، توسع الشركة في خدمات التصوير الأجنبي داخل المدينة وخارجها، إذ أشرف مركز التصوير الأجنبي على تنفيذ أكثر من 30 عمل بجنسيات مختلفة «أمريكي، هندي، نرويجي، فرنسي، ألماني، سويسري»، بمختلف الأماكن والمعالم السياحية في مصر، ومن الأمور المهمة التي حظيت باهتمام الشركة خلال عام 2022، الإتجاه إلى خلق بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وتحسين أداء العملية التعليمية، ما كان له الأثر في زيادة أعداد الطلبة خلال 2022/2023.

وأشار الجبالي، إلى أنه جرى تقديم تسهيلات ائتمانية بنحو 92 مليون جنيه للشركة العربية الفندقية خلال عام 2022 بغرض تطوير وتحديث الفندق، وهذه أمور تعكس قوة المركز المالي للشركة.

وأضاف أنه جرى أيضا تدعيم البنية الأساسية بالشركة بإضافة عدد 3 مولدات قدرة الواحد «1» ميجا، بإجمالي 3 ميجا بمبلغ 15 مليون جنيه ليصبح إجمالى قدرة المولدات الموجودة بالشركة 13 ميجا وات، بفائض 3 ميجا عن الحاجة الكلية للشركة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، أن كل هذه الأمور الإيجابية أدت بشكل ملحوظ إلى تحسين الموقف المالي للشركة، وزيادة القيمة السوقية للسهم، الذي تجاوز مبلغ 15 جنيها.

وفى نهاية الجمعية، أعرب الجبالى عن اعتزازه وتقديره للعمل مع مجلس الإدارة الحالي، وما يضمه من قامات تعمل بكل جهد وإخلاص من أجل رفعة المدينة، وتقديره لكل العاملين بالشركة، الذين تمكنوا من وضع مدينة الإنتاج الإعلامي في مكانتها الطبيعية، باعتبارها الصرح الإعلامي الأكبر في المنطقة.