مدينة الإنتاج الإعلامي توقع بروتوكول تعاون لتدريب كوادر أكاديمية الفنون

وقع عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، بروتوكول تعاون مع الدكتورة غادة جٌبارة رئيس أكاديمية الفنون، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع المدينة في المجالات الفنية والإعلامية.

ويهدف توقيع البروتوكول مع أكاديمية الفنون إلى تعزيز التعاون مع المدينة في المجالات الفنية وتدريب الكوادر الإعلامية الخاصة بالأكاديمية بالمدينة والاستفادة من كل التسهيلات والإمكانات التي تملكها المدينة واستغلال مناطق التصوير المفتوحة بها كبنية تحتية أساسية في تصوير مشاريع التخرج لطلبة الأكاديمية، إلى جانب تعزيز الإنتاج الفني المشترك بين المدينة والأكاديمية.

الاستفادة من الإمكانات المتميزة لمركز التراث السينمائي بالمدينة

يقدم البروتوكول فرصة كبيرة للأكاديمية للاستفادة من الإمكانات المتميزة لمركز التراث السينمائي بالمدينة «مركز الترميم السمعي والبصري» لترميم وتصحيح ألوان السينما الخاصة بمشاريع طلاب الأكاديمية الحاليين، وأفلام الطلاب السابقين، وكذلك رفع كفاءة الأفلام الديجيتال الخاصة بالأكاديمية لتصل إلى جودة الـ4k.

أعرب عبد الفتاح الجبالي، عن سعادته بتوقيع البروتوكول، مشيراً إلى أهمية التدريب لكل المؤسسات العلمية، إذ أبدى استعداد المدينة التام لتقديم كل التسهيلات الممكنة في هذا الشأن.

مراكز فنية على أعلى مستوى من التكنولوجيا

ومن جانبها، أثنت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، على البروتوكول الموقع مع المدينة باعتبارها أحد الصروح الإعلامية بالمنطقة والتي تملك مراكز فنية على أعلى مستوى من التكنولوجيا، معربة عن ثقتها في أن يكون البروتوكول بداية للتعاون المثمر مع المدينة في ثقل وتنمية مهارات الكوادر الفنية على أحدث الوسائل العلمية بالمدينة.