محافظ قنا يوجه بسرعة توصيل المرافق لمنطقة الحصواية: مهلة 15 يوما للشركات

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة توصيل خدمة الصرف الصحي لعدد من الشوارع المحرومة بمنطقة الحصواية ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة قنا، وذلك بحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد علي رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس صالح محمود مدير مديرية الطرق والنقل بقنا، وطارق لطفي رئيس مدينة قنا والدكتور عرفه محمود، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

وقال محافظ قنا إنه تم تكليف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتوصيل خدمة الصرف الصحي لشارعين بمنطقة الحصواية، وقيام شركة مياه الشرب بتنفيذ اعمال الوصلات المنزلية الخاصة بالمستفيدين، إضافة إلى تخفيض مناسيب مطابق الصرف الصحي في 18 شارعا بالمنطقة، وتخفيض الوصلات المنزلية بتلك الشوارع، موجها بالانتهاء من جميع الأعمال خلال 15 يوما.

توصيل أعمال الصرف

كما وجه محافظ قنا مديرية الطرق بالعمل بالتوازي مع أعمال توصيل الصرف الصحي، والانتهاء من أعمال الرصف فى تلك الطرق خلال 15 يوما، والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، مؤكداً أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم.