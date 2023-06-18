محافظ قنا يعتمد تنسيق الثانوية العامة.. 250 درجة للعام و140 للفني

اعتمد اليوم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تنسيق الشهادة الإعدادية للطلاب الناجحين بامتحانات الصف الثالث الإعدادي، بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية وبدائل الثانوية العامة، ودراسة الإحصاء التكراري للناجحين بالشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية بالدور الأول يونيو 2023 م.

تنسيق الثانوي العام بسوهاج

حددت محافظة قنا الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام 250 درجة، على أن تحدد المدارس الثانوي الخاصة الحد الأدنى للقبول بها وفقا لعدد الفصول وكثافتها، طبقا للائحة المنظمة لكل مدرسة، بينما طلاب فصول الخدمات يتم ترتيب المتقدمين لها طبقا للمجموع تنازليا وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وكثافة الفصول، وفقا للقرار الوزاري رقم 357 لستة 2018م.

تنسيق الثانوية الفنية بقنا

فيما حدد تنسيق التعليم الثانوي التجاري والفني نظام الـ3 سنوات بمحافظة قنا بـ233 درجة كحد أدنى للمدارس الثانوية التجارية للبنين والبنات، بينما نظام فصول خدمات التعليم التجاري للبنين والبنات حدد بـ200 درجة و180 درجة لتنسيق التعليم الفني المزدوج التجاري، و240 درجة كحد أدنى للمدارس الثانوية التجارية الفندقية للبنين والبنات و140 درجة حد أدنى لتنسيق المدارس الثانوية الزراعية بنين وبنات نظام الثلاث سنوات و120 درجة للتعليم الثانوي الزراعي المهني.