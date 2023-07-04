محافظ قنا يوجه بتعويض المزارعين المتضررين من انهيار أحواض الغابة الشجرية

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعا لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة إثر انهيار أحد أحواض الغابة الشجرية بالصالحية، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

غرق 250 فدانا بمياه الصرف الصحي في قنا

وقال محافظ قنا، إنه تم وقف الصرف على هذا الجزء من أحواض الغابة الشجرية والواقع على مساحة 250 فدانا، وتم البدء في تدعيم جسور الحماية للجهة الغربية والمناطق الضعيفة من أحواض الصرف لعدم حدوث أي انهيارات مستقبلا، إضافة إلى تشغيل البوستر الخاص برفع مياه الصرف الصحي (المنقاة) وصرفها على مساحة 350 فدانا أخرى مُعدة لاستقبال تلك المياه لاستخدامها في أعمال الزراعة والتشجير.

تعويض ملاك الأراضي

ووجه محافظ قنا، بسرعة تعويض ملاك الأراضي الزراعية المتضررة من انهيار جسر أحد الأحواض بالغابة الشجرية، وذلك بعد حصر الزراعات المتضررة وتقدير حجم الخسائر الناتجة لتعويض المتضررين الذين يملكون عقود ملكية لهذه الاراضي وليس المتعدين على أراضي أملاك الدولة.