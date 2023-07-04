رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

محافظ قنا يوجه بتعويض المزارعين المتضررين من انهيار أحواض الغابة الشجرية

كتب:

رجب آدم
04:27 م | الثلاثاء 04 يوليو 2023
اجتماع محافظ قنا

اجتماع محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعا لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة إثر انهيار أحد أحواض الغابة الشجرية بالصالحية،  وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

غرق 250 فدانا بمياه الصرف الصحي في قنا

وقال محافظ قنا، إنه تم وقف الصرف على هذا الجزء من أحواض الغابة الشجرية والواقع على مساحة 250 فدانا، وتم البدء في تدعيم جسور الحماية للجهة الغربية والمناطق الضعيفة من أحواض الصرف لعدم حدوث أي انهيارات مستقبلا، إضافة إلى تشغيل البوستر الخاص برفع مياه الصرف الصحي (المنقاة) وصرفها على مساحة 350 فدانا أخرى مُعدة لاستقبال تلك المياه لاستخدامها في أعمال الزراعة والتشجير.

تعويض ملاك الأراضي 

ووجه محافظ قنا، بسرعة تعويض ملاك الأراضي الزراعية المتضررة من انهيار جسر أحد الأحواض بالغابة الشجرية، وذلك بعد حصر الزراعات المتضررة وتقدير حجم الخسائر الناتجة لتعويض المتضررين الذين يملكون عقود ملكية لهذه الاراضي وليس المتعدين على أراضي أملاك الدولة.

اقرأ المزيد:

محافظ قنا يعتمد نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية بمديرية التعليم

محافظ قنا: تخصيص 2263 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى وإلغاء إجازة الأطباء

محافظ قنا: تطوير قطاع الصناعة على رأس أولويات القيادة السياسية

محافظ قنا يكشف الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق المناطق الصناعية

محافظ قنا يعتمد تنسيق الثانوية العامة.. 250 درجة للعام و140 للفني

محافظ قنا: إنشاء مشروعات جديدة بقطاع التضامن الاجتماعي ضمن «حياة كريمة»

محافظ قنا: بيع لحوم بلدية في المنافذ الاستهلاكية بـ220 جنيها للكيلو

محافظ قنا يشدد على التعامل الفوري مع الأحداث الطارئة في امتحانات الثانوية العامة

محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.12%
بقلم رجب آدم