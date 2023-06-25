محافظ قنا: تخصيص 2263 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى وإلغاء إجازة الأطباء

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن جاهزية المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تخصيص 2263 مسجدا لإقامة صلاة العيد بها، وإرسال عدد الساحات المقرر إقامة الصلاة بها لاعتمادها من وزارة الأوقاف، ويبلغ عددها 100 ساحة بجميع مراكز المحافظة.

فتح جميع المجازر الحكومية

وأشار محافظ قنا إلى أنه سيتم فتح جميع المجازر الحكومية على مستوى المحافظة أمام المواطنين في عيد الأضحى المبارك لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد، مع تنظيم دخول الأضاحي و الالتزام بالضوابط والإجراءات حفاظا على البيئة، والاهتمام بنظافة أماكن الذبح ونقل مخلفات الذبيح إلى الأماكن المخصصة لها، مع رفع مستوى نظافة الميادين العامة والحدائق والمتنزهات في جميع المدن للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

إلغاء الإجازات للأطباء وأطقم التمريض والعاملين

وقال محافظ قنا، في بيان صحفي أنه جرى إلغاء الإجازات للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمرافق الخدمية الحيوية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين على مدار إجازة العيد، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، ومضاعفة أعداد الأطباء والممرضين بأقسام الطوارئ وتكثيف تواجدهم على مدار الساعة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة، لاستقبال أي حالات مرضية والتعامل معها بشكل فوري.

126 سيارة إسعاف في العيد

وأشار محافظ قنا إلي أنه سيتم الدفع بعدد 126 سيارة إسعاف لتغطية كافة ربوع المحافظة والتعامل الفوري مع أي طوارئ، خاصة بالقرب من المساجد الكبري وساحات الصلاة وتجمعات الاحتفالات، كما تم تزويد نقاط الإسعاف المنتشرة على الطرق السريعة والداخلية بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لحالات الحوادث والطوارئ.

وأضاف «الداودي»، أنه جرى التنسيق مع مديرية التموين والمجمعات الاستهلاكية لتوفير مخزون كافي من الدقيق بالمستودعات وكذلك توفير الدقيق المُدعم للمخابز، وزيادة كميات أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، وتوفير المواد البترولية بمحطات الوقود بكميات كافية، بالإضافة إلى توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام العيد من السلع الأساسية واللحوم وزيادة المعروض منها بكافة أنواعها، للتيسير على المواطنين لاسيما أن مثل هذه المناسبات يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم، لافتا إلى أنه من المقرر فتح شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين تحت إشراف مديرية التموين.

حملات تفتيش

وأوضح أن مديريات التموين والطب البيطري والصحة كثفت من حملاتها التفتيشية مؤخرا على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم للتأكد من عرض أغذية صالحة للاستهلاك الآدمي وخالية من أي مسببات مرضية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا أن حملات التفتيش مستمرة خلال أيام العيد وعقب انتهاء الأجازة المقررة.

وأوضح محافظ قنا أنه تم تكليف إدارة المرور بضرورة تكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والميادين العامة لضمان تحقيق السيولة المرورية، ومنع أي أحداث تعكر السلم والصفو العام.