9 معلومات عن أكبر سفينة شراعية في العالم.. وصلت بورسعيد اليوم

تعتبر السفينة CLUB MED 2 التي وصلت إلى بورسعيد اليوم، إحدى أكبر السفن الشراعية في العالم، وبلع عدد السائحين على متنها 300 سائح من مختلف الجنسيات، وذلك في رحلتها الصيفية حول مدن حوض البحر المتوسط.

وتستعرض «الوطن»، خلال التقرير التالي، أهم المعلومات حول السفينة CLUB MED 2، بحسب بيان رسمي لديوان عام محافظة بورسعيد.

معلومات عن السفينة CLUB MED 2

1- وصلت السفينة CLUB MED 2 إلى ميناء بورسعيد السياحي خلال الساعات القليلة الماضية، وتعد أولى المدن المصرية التي تقف بها.

2- تغادر السفينة قناة السويس من ميناء بورسعيد إلى الإسكندرية بعد أيام لاستكمال رحلتها داخل مصر.

3- تغادر السفينة، مصر لتكمل رحلتها حول مدن البحر المتوسط.

4- تضم السفينة 300 سائح من مختلف الجنسيات و150 شخصًا من طاقم السفينة.

5- تعتبر السفينة Club Med 2 إحدى أكبر السفن السياحية الشراعية في العالم، التي تجوب مواني البحر الكاريبي شتاءً وحوض البحر المتوسط صيفًا.

6- تعود ملكية السفينة إلى شركة Club Med SA (fka Club Mediterranee)

7- تم بناء Club Med 2 عام 1992.

8- تمتلك السفينة 5 أشرعة، يجري التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر مع مزيج من طاقة الديزل والكهرباء التقليدية.

9- تتسع السفينة لـ400 راكب ومكونه من 184 كابينة و2000 متر مربع من الأسطح الخارجية على 8 مستويات، يربط بينها جميعًا مصاعد أمامية وخلفية.

تنظيم جولة لسياح السفينة في بورسعيد

وأعلنت محافظة بورسعيد اليوم، تنظيم جولة سياحية لركاب السفينة، تضمنت عددًا من المناطق فور وصولهم لميناء بورسعيد السياحي.

وشملت الجولة، المجمع الإسلامي، ميدان الملك فؤاد، فيلات الهيئة، فيلا السادات وكنيسة مارجرجس، إلى جانب تنظيم جولة سياحية لهم بالحنطور في شوارع المدينة، تضمنت المعالم الأثرية والتاريخية بها.