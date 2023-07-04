ميناء بورسعيد السياحي يستقبل واحدة من أكبر السفن الشراعية في العالم

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء بورسعيد السياحي يشهد أداء استثنائيًا لحركة السياحة البحرية، ونموًا ملحوظًا في استقبال السفن السياحية.

وأشارت المنطقة الاقتصادية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الميناء استقبل السفينة «CLUB MED 2» القادمة من حوض البحر المتوسط وعلى متنها 300 راكب من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد لزيارة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف بمصر.

أكبر سفينة شراعية بالعالم

وأشار البيان، إلى أن السفينة تعد واحدة من أكبر السفن السياحية الشراعية في العالم، التي تجوب موانئ البحر الكاريبي شتاء وموانئ حوض البحر المتوسط صيفا، وتعود ملكية السفينة وتشغلها لشركة Club Med SA (fka Club Mediterranee)- وهي شركة فرنسية (جزء من مجموعة Fosun Group) المتخصصة في حزم العطلات المتميزة الشاملة كليا لمنتجعاتها الخاصة في جميع أنحاء العالم.