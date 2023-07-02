رئيس هيئة قناة السويس: الحوض العائم نقلة نوعية لترسانة بورسعيد

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الحوض العائم في القناة يستخدم لإصلاح وصيانة السفن في إطار العمل على رفع قدرات السفن التي تعبر في القناة، لافتا إلى أنّ بعض السفن تحتاج إلى الإصلاح بسبب تعرضها لإصابات تحت خط المياه، ما يستلزم رفع السفينة كلها على حوض.

أهمية الحوض العائم

وأضاف «ربيع»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامي مصطفى كفافي: «كان لدينا أحواض بقدرة من 5 أطنان إلى 25 ألف طن، والحوض الذي حصلنا عليه حديثا قدرته 35 ألف طن، وهو يمثل نقلة نوعية لترسانة بورسعيد، لرفع قدرات الإصلاح والصيانة لترسانة بورسعيد، ما يتيح تنويع مصادر دخل القناة ولا نعتمد على عائد عبور السفن».

مداخل قناة السويس

وتابع: «مدخل القناة الجنوبي ومدخل القناة الشمالية شبه متساويين في نسب دخول السفن، والأمر يعتمد على التوقيتات، في هذه الفترة نستقبل من الجنوب أكثر لأن سفن البترول القادمة من الجنوب وتتجه إلى أوروبا أكثر بعض الشيء، طبقا للموقف الاقتصادي العالمي».