تفاصيل سرقة 100 جنيه ذهب من جامعة عين شمس.. التحقيق مع متهمين

كشفت مصادر بجامعة عين شمس، تفاصيل واقعة سرقة 100 جنيه ذهب، من مخازن الجامعة، موضحة أن الواقعة جرى اكتشافها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، خلال الجرد السنوي للجامعة، مشيرة إلى أن قيمة القطع الذهبية المسروقة مليون و800 الف جنيه، ولا توجد أي مفقودات أخرى.

سرقة 100 جنيه ذهب من مخزن جامعة عين شمس

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنه بمجرد اكتشاف الواقعة جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وإبلاغ النيابة العامة التي على الفور باشرت التحقيق مع 2 متهمين من الجامعة، موضحة أن الواقعة حاليا قيد التحقيقات من قبل النيابة العامة، والجامعة قي انتظار نتائج التحقيق، لافتة إلى أن القطع الذهبية كانت في مخزن الجامعة الرئيسي.