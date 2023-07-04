أستاذ اقتصاد: مصر تعمل على مواكبة التكنولوجيا الصناعية  

قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة أولت قطاع الصناعة والتجارة الكثير من الاهتمام من خلال دعم الصناعة بجميع مستوياتها بداية من الكبيرة وحتى الصناعات متناهية الصغر، لافتا إلى أن الصناعات تشهد طفرة واضحة، وظهرت من خلال العديد من الافتتاحات للرئيس السيسي في مختلف المجالات والتخصصات المختلفة؛ منها مصانع تتعلق بإنتاج منتجات جديدة مثل إنتاج الطاقة المتجددة، أو ما يتعلق بالرمال البيضاء، فضلا عن قطاعات غير مسبوقة في الاقتصاد المصري.

التكنولوجيا في مجالات الصناعة

وأضاف «عبد العظيم»، خلال مداخلة هاتفية على الفضائية المصرية «الأولى»، أن مصر تعمل على مواكبة التكنولوجيا، واستخدام آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الصناعة، واستخدام الخبرات أو ما يسمى بنقل التكنولوجيا من خلال شراكات مع شركات أجنبية عملاقة في مجالات متقدمة، مثل ما يتعلق بإنتاج الرقائق الخاصة بالهواتف المحمولة، أو ما يتعلق بإنتاج صناعات دقيقة، فضلا عن العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض الواردات لتوفير العملة الدولارية.

الصناعة المصرية لديها مقومات نجاح قوية

وتابع أستاذ الافتصاد، أن الصناعة المصرية لديها مقومات نجاح قوية، إذ أنها غنية بالموارد الطبيعية، والموارد البشرية ذات الكفاءة العالية.