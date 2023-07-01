أستاذ اقتصاد: طفرة في البنية التحتية بمحافظات صعيد مصر منذ 30 يونيو  

قالت الدكتورة زينب نوار، أستاذ الاقتصاد، إن تنمية الصعيد شهدت مشروعات كبرى عديدة منذ 30 يونيو؛ منها مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، فضلا عن مشروعات البنية الأساسية المتكاملة التي تمت في مناطق مختلفة من صعيد مصر، موضحة أن صعيد مصر كان محروما من مشروعات عديدة للبنية الأساسية التي لها علاقة بأهالي الصعيد.

طفرة في البنية التحتية

وأضافت «نوار»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن صعيد مصر شهد طفرة في البنية التحتية خلال الفترة الماضية، وهو ما يساعد كثيرا في تحسين حياة المواطن في الصعيد، فضلا عن أن المواطن في الصعيد يشعر أنه يعيش حياة كريمة بها إنتاجية وأكثر راحة عما كانت عليه في الماضي.

عدم وجود طاقة كهربائية في بعض الأماكن بالصعيد

وتابعت: «بعض الأماكن في الصعيد كانت لا توجد بها طاقة كهربائية، ولكن كل هذا الأمر تغير تماما بالمشروعات التي دخلت في محافظات الصعيد خلال الفترة الأخيرة».