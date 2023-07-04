أستاذ اقتصاد: مصر أصبحت من الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر

قال الدكتور محمد البهواشي أستاذ اقتصاد بجامعة السويس، إن الدولة تخطط لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، المتمثل في الاقتصاد الأخضر، من أهمها مشروع الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء.

استخدام التكنولوجيا لتقليل الانبعاثات الكربونية

أضاف خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، أن وزارة البترول بدأت باستخدام التكنولوجيا لتقليل الانبعاثات الكربونية بمشروعات استخدام غازات الشعلة، لإعادة تدوير وتقليل القيمة الكربونية والأضرار المصحوبة معه، متابعًا:«مصر أصبحت من الدول التي استطاعت إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتمت مناقشة ذلك المشروع بمؤتمر المناخ الفائت كمشروع صناعي يجرى من خلاله إنتاج الأمونيا الخضراء».

تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية

وأضاف أنه جرى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية منها المناخ الذي يمكنها من استخدام طاقة نظيفة ومنطقة خليج السويس، خاصة التي أصبحت مصبا لجذب إنتاج الهيدروجين والأمونيا والميثانول.