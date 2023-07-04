أستاذ اقتصاد: مصر أصبحت من الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر

قال الدكتور محمد البهواشي أستاذ اقتصاد بجامعة السويس، إن الدولة تخطط لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، ومن أهم المشروعات في هذا المجال المعروف بالاقتصاد الأخضر؛ مشروع الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء.

التكنولوجيا تقلل من الانبعاثات الكربونية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»: «تجنبا للانبعاثات الكربونية بدأت وزارة البترول المصرية في استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة لتقليل الانبعاثات بمشروعات استخدام غازات الشعلة، وإعادة تدوير وتقليل القيمة الكربونية».

وأضاف البهواشي، أن مصر أصبحت من الدول التي استطاعت إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتمت مناقشة ذلك المشروع بمؤتمر المناخ في شرم الشيخ كمشروع صناعي يجرى من خلاله إنتاج الأمونيا الخضراء.