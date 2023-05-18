انطلاق مؤتمر الحوار الوطني البيئي «الطريق لمؤتمر المناخ COP28»

وجّهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتفعيل الحوار الوطني للتغيرات المناخية بمحافظات الجمهورية كافة، لتعزيز مشاركة فئات المجتمع وأفراده في جهود العمل المناخي على اختلاف مراحلهم العمرية وتخصصاتهم، في ضوء الطريق لمؤتمر المناخ COP28.

وفي هذا الصدد، نظم الفرع الإقليمي لوزارة البيئة في سوهاج، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، واتحاد شباب محافظة سوهاج، وجمعية عين البيئة، مؤتمر الحوار الوطني البيئي «الطريق لمؤتمر المناخ COP28»، في قاعة مركز إعلام سوهاج، بمشاركة شباب ومؤسسات المجتمع المدني بسوهاج.

مؤتمر المناخ cop27

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنّ إطلاق الحوار الوطني للتغيرات المناخية، استكمال للرسالة التي عملت مصر على نقلها للعالم خلال مؤتمر المناخ cop27، بأنّه مؤتمر تنفيذي تشارك وتتضامن فيه جميع فئات المجتمع للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث سيتم تجميع نتائج وتوصيات الحوار الوطني بالمحافظات المختلفة ودراستها للاستفادة منها.

التصدي لآثار تغير المناخ

ويهدف المؤتمر إلى الاستماع الى أفكار ومقترحات الشباب للخروج بأفكار محددة للإجراءات الخاصة بحدة التغيرات المناخية، إضافة إلى مشاركة المجتمع المدني لضمان تسريع وتيرة التصدي لآثار تغير المناخ.

كما ناقش المؤتمر الموضوعات ذات الاهتمام للمجتمع المدني وعلى رأسها «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية»، وعرض قصص النجاح والمشروعات والابتكارت والمنتجات البيئية، بهدف التصدي لآثار تغير المناخ ومواجهتها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخا لمبادئ المشاركة المجتمعية.

وتناول المؤتمر التعريف بالمشكلات البيئية داخل محافظة سوهاج، من أجل رفع الوعي البيئي للمجتمع السوهاجي، بأهم قضايا المحافظة وكيفية العمل على مواجهتها ودور الفرد والمجتمع في ذلك.