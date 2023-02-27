محاكاة مؤتمر المناخ في مدرسة بالإسكندرية.. مناطق خضراء وقاعات مناقشة

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقه الدكتور عربي أبو زيد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، نموذج محاكاة لمؤتمر المناخ «cop27»، والذي أقامته المديرية بحضور قناصل دول فرنسا ولبنان وإيطاليا، والدكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة، والدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، والقمص إبرام راميل وكيل قداسة البابا تواضرس الثانى بالإسكندرية، وممثلي الأزهر والأوقاف، والقمص بولس عوض بيت العائلة المصرية، والأب ميشيل شفيق الأمين الفرعى للمدارس الكاثوليكية، والقمص انطونيوس غطاس مدير مدرسة جيرار المستضيفة للفاعلية، ومديرو عموم الإدارات التعليمية، ومديرى المدارس الكاثوليكية بالإسكندرية بالإضافة إلى مجموعة من كبار قيادات التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من الشخصيات السكندرية رفيعة المستوى.

مناطق خضراء ضمن محاكاة قمة المناخ

وتضمنت المحاكاة نموذجا للأنشطة التى أقيمت فى المنطقة الخضراء، وتشمل «إيكو شوب»، ومناقشة حول أهمية استخدام وسائل مواصلات نظيفة صديقة للبيئة، ومعالجة مياه البحر، واستخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة فى إدارة المصانع، والمنطقة الزرقاء وتشمل مناقشة حول جهود مختلف الدول ( فرنسا، الجزائر، أسبانيا) تجاة مقاومة التغيرات المناخية والحد من أثارها السلبية على هامش مؤتمر تغير المناخ «cop27»، والمعارض النوعية الخاصة بوزارة التربية والتعليم وتشمل مناقشة حول تنوع مصادر الطاقة ومخاطر التلوث على التربة والبيئة .

قاعات مناقشة

وجسد الطلاب قاعات المناقشة ونماذج للأعمال التي تعتمد على إعادة تدوير المخلفات بهدف الاستفادة منها، إضافة إلى إقامة محاكاة لإحدى جلسات المناقشة (الجلسة الرابعة) التي كانت مُنعقدة فى مؤتمر شرم الشيخ بحضور شخصيات تمثل رؤساء الدول والوفود المشاركة.

وفى كلمته؛ أكد محافظ الإسكندرية أن ما حدث في مؤتمر المناخ العالمى العام الماضي بشرم الشيخ، يعكس المكانة الدولية لمصر ودورها الرائد فى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، والتى أصبحت أحد أهم التحديات والقضايا بالعالم أجمع الآن لما تمثله من خطورة بالغة على حياة ومصائر الشعوب.

وقال «الشريف»، إن محافظة الإسكندرية حرصت خلال الشهور الماضية على إتخاذ عدد من الإجراءات فى إطار مؤتمر المناخ العالمى COP27، وجاء على رأسها تبنى ورعاية جميع المبادرات التى تحد من أثار التغير المناخى، بالإضافة إلى المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حيث فازت محافظة الإسكندرية بعدد 3 مشروعات من ضمن 18 مشروع مؤهل لـ«COP27».

مبادرات الإسكندرية لمواجهة التغيرات المناخية

وأضاف المحافظ، أن المحافظة أطلقت العديد من المبادرات منها مبادرة «الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية»، والتي تسعى خلالها إلى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لافتا إلى التشديد على تكثيف الحملات التوعوية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتقديم كامل الدعم للحد من المخاطر والأضرار التى تسببها المواد البلاستيكية والتى تحدث أثر سلبى على الصحة والبيئة البحرية والتغيرات المناخية بشكل عام.

محافظ الإسكندرية: مصر لا ينتج عنها انبعاثات تضر البيئة

وأضاف محافظ الإسكندرية أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيراً بالإسكندرية وقضية التغيرات المناخية ، فقد بدأت الدولة في إقامة مشروعات تساعد على التكيف مع هذه التغيرات منها، الاستراتيجية المتكاملة للتعامل مع مياه الأمطار، ومشروع حماية الشواطئ، ومثل هذه المشروعات تكلف خزينة الدولة مليارات مع أن مصر لا ينتج عنها انبعاثات تضر البيئة سوي 0.6 فقط ومع ذلك هي من اكثر الدول عُرضة المخاطر.

وأكد الشريف، أن المحافظة تكثف أعمالها الخاصة بالمبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة" بالطرق والمحاور المرورية، بالإضافة إلى البدء فى زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة فى جميع الأحياء لتكون متنفس طبيعى للمواطنين.

وفي الختام ابدى الشريف سعادة بالغة بما لمسه من جهد عظيم من مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربى أبو زيد فى التشجيع على إقامة مثل هذه الفعاليات التعليمية الهامة والتى من شأنها رفع درجة الوعى لدى المجتمع المحلى بخطورة قضية البيئة والتغيرات المناخية، مؤكدًا أن ما تم مشاهدته اليوم من محاكاة لمؤتمر المناخ يُعد حدث متميز تفردت به مدرسة جيرار بين مدارس المحافظة.