«إكسترا نيوز» تبرز جهود مصر في ملف حقوق الإنسان خلال آخر 10 سنوات

عرضت غرفة الأخبار على شاشة «إكسترا نيوز»، تقريرًا عن «جهود مصر في 10 سنوات لتعزيز حقوق الإنسان»، والذي تناول أبرز الإنجازات في هذا الملف على مدار العقد الماضي.

إكسترا نيوز: مصر قطعت شوط غير مسبوق بملف حقوق الإنسان

وأضاف التقرير، أنَّ ملف حقوق الإنسان في مصر خلال 10 سنوات قطع شوطًا غير مسبوق من خلال إطار تشريعي يحمي ويصون التشريعات، لافتًا إلى أنّ ما أطلق من المشروعات والمباردات التي تحمي حقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية على السواء بفضل ثورة 30 يونيو التي فتحت طريقًا جديدًا لمسيرة البناء والتنمية على كل المستويات، ومنها ملف حقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الدولية.

إنجازات مصر بعد 30 يونيو بملف حقوق الإنسان

وتابع التقرير: «حققت مصر نجاحاً ملموساً في مسيرة التنمية ودعم مسيرة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله والقضاء على أي تصرفات يكون من شأنها المساس بالاعتراف بحقوق المواطن المصري والتمتع بها أو حتى ممارستها، كما مثَّل دستور 2014 نقلة نوعية كبيرة على مستوى ضمان وكفالة الحقوق والحريات الأساسية باشتماله على كل مبادئ حقوق الإنسان، وتأكيده أن النظام السياسي يقوم على احترام هذه الحقوق».