علي الحجار يحيي حفلا غنائيا بالجامعة الأمريكية الجمعة المقبل

يستعد الفنان علي الحجار لحفل غنائي ضخم، الجمعة المقبل، على مسرح قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية في وسط البلد.

وبدأ الحجار، التحضير والبروفات للحفل لتقديم فقرة غنائية لم يقدمها لجمهوره من قبل.

كما يستعد لتقديم عدد من أغنياته الجديدة، مع حرصه على تقديم أغنياته المعروفة، وباقة من تترات المسلسلات التي يطلبها منه جمهوره دائما.

تفاصيل حفل على الحجار

الحفل يكون لمدة ثلاث ساعات، ويعد استمرارا للتعاون بين الحجار والجهة المنظمة، إذ قدم عددًا كبيرًا من الحفلات داخل النادي.

كما أنه الحفل الثاني الذي ينظمه نادي إيزي سبورتس للفنان علي الحجار بمسرح إيوارت بالجامعة الأمريكية.