معلومات عن أحمد علي الحجار بعد عقد قرانه.. تعلم الغناء على يد جده
كتب:
أبانوب رجائي
07:19 م | السبت 10 يونيو 2023
عقد قران نجل علي الحجار
احتفل علي الحجار، مساء أمس، بكتب كتاب ابنه أحمد الحجار في جو أسري، خلا من الفنانين واكتفى بأفراد عائلة الحجار وأفراد عائلة العروس، وكتب علي الحجار، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: «ربنا يسعدك يا أحمد انت وضحى»، وقدم جمهور الحجار التهاني، متمنين لنجله حياة سعيدة.
نجل علي الحجار يتصدر التريند
وبمجرد إعلان الحجار عن الخبر، تصدر أحمد الحجار مؤشرات البحث، باحثين عمن هو أحمد الحجار نجل الفنان علي الحجار.
أهم المعلومات عن أحمد علي الحجار
- خريج معهد الموسيقى العربية في مصر.
- تعلم العُرب والغناء على يد جده المطرب الراحل إبراهيم الحجار.
- جاءت له منحة في الخارج وبالتحديد في الولايات المتحدة، وأكمل دراسته في الخارج دون أن يخبر والده إلا بعد قبوله في الاختبارات.
- احترف الغناء وقدم عددًا من الأغاني والحفلات.
- صرح والده أكثر من مرة بأنه لم يتوسط من أجل دخول ابنه عالم الفن.
- أشاد علي الحجار بصوته في أكثر من حوار تليفزيوني وقال إنه كان يسمعه الموسيقى عندما كان جنينا في بطن والدته كي يتشبع ويحب الموسيقى.