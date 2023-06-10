معلومات عن أحمد علي الحجار بعد عقد قرانه.. تعلم الغناء على يد جده

احتفل علي الحجار، مساء أمس، بكتب كتاب ابنه أحمد الحجار في جو أسري، خلا من الفنانين واكتفى بأفراد عائلة الحجار وأفراد عائلة العروس، وكتب علي الحجار، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: «ربنا يسعدك يا أحمد انت وضحى»، وقدم جمهور الحجار التهاني، متمنين لنجله حياة سعيدة.

نجل علي الحجار يتصدر التريند

وبمجرد إعلان الحجار عن الخبر، تصدر أحمد الحجار مؤشرات البحث، باحثين عمن هو أحمد الحجار نجل الفنان علي الحجار.

أهم المعلومات عن أحمد علي الحجار