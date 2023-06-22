علي الحجار يستهل كلمته في الحوار الوطني بأغنية «هنا القاهرة»

استهل الفنان علي الحجار كلمته خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان «المؤسسات والسياسات الثقافية نحو فاعلية وعدالة.. مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي»، اليوم الخميس، بغناء أغنية «هنا القاهرة» من كلمات الشاعر الكبير سيد حجاب.

كلمات أغنية هنا القاهرة

وقال علي الحجار: «هنا القاهرة القاهرة القاهرة.. هنا القاهرة الساحرة الآسِرة الهادرة الساهرة الساترة السافرة.. هنا القاهرة الزاهرة العاطرة الشاعرة النيّرة الخيّرة الطاهرة.. هنا القاهرة الصابرة الساخرة القادرة المنذرة الثائرة الظافرة».

وبعد الغناء وقف بعض الحضور بجلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية تقديرا للفنان علي الحجار على رأسهم الفنان أشرف ذكي، ورد أحمد مجاهد، المقرر المساعد للجنة الثقافة والهوية الوطنية ممازحا الحجار بأن معه نصف ساعة للغناء والحديث بدلا من أربعة دقائق.

الفنان المصري سجل تاريخ بلاده

وقال الحجار إن الفنان المصري هو الذي سجل تاريخ مصر من خلال الرسوم والمنحوتات والنقوش التي أنتجتها الحضارة المصرية القديمة، مؤكدا أن الفن لا يقل أهمية عن اي ملف آخر، مشيرا إلى ضرورة عودة الأنشطة الفنية والثقافية في المدارس المصرية. ولفت الحجار إلى أنه كان قد تقدم بمشروع للتوعية بالتراث الموسيقي والغنائي المصري لوزير الثقافة الأسبق الدكتور فاروق حسني، تحت مسمى «100 سنة غنا».