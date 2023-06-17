علي الحجار يحصد جائزة الإبداع بمهرجان همسة الدولي في دورته الـ11

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون تكريم الفنان علي الحجار وجائزة الإبداع عن مشوار فني حافل ضمن تكريمات المهرجان في دورته الـ11، جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.

كما نوهت اللجنة العليا لمهرجان همسة الدولى للأدب والفنون برئاسة الكاتب فتحي الحصري، عن استفتاء مهرجان همسة الدورة الـ 11 تصويت النقاد لأفضل الأعمال الدراما الرمضانية.

دورة جوائز همسة تحمل رقم 11

وقال الحصري: شارك في الاستفتاء معظم من عملوا بمسلسلات هذا العام الكوميدي والدرامي، وعدد الأصوات التي شاركت في اختيار الفائزين.

وأضاف أنه لم يكن يحق لأي مشارك بالتصويت أن يضع صوته لأكثر من نجم أو عمل واحد في كل تصنيف.

لجنة التحكيم الفنان طارق الدسوقي والفنانة ميرنا وليد

وبعد اجتماع لجنة التحكيم التي تضم الفنان طارق الدسوقي، الفنانة ميرنا وليد، المخرج إبراهيم فخر، الناقدة فايزة هنداوي، المخرج علاء محجوب، الإعلامي سمير فقيه، الكاتب والسيناريست وليد يوسف، نائب المهرجان بمصر والمستشار الفنى الدكتورة دعاء نصر أعلنت عن النتائج الرسمية.

وأشار الكاتب فتحي الحصري إلى أن علي الحجار لديه مسيرة حافلة ليست في الغناء فقط، ولكن أيضا في التمثيل السينمائي والمسرحي، علاوة على أعظم التترات لمسلسلات ظلت عالقة في الأذهان، فمن منا لا يذكر الأيام وأبواب المدينة والنديم وبوابة الحلواني وأبو العلا البشري وذئاب الجبل والمال والبنون وغيرها الكثير وآخرها جزيرة غمام.

وأوضح الحصري: مجرد أن يشارك علي الحجار في أي تتر غنائي فاعلم بأنك ستظل تردده لسنوات كلما ذكر اسم العمل.

وأكد الحصري أن مهرجان همسة يكرم الفنان علي الحجار هذا العام عن مسيرة حافلة يصعب حصرها، يكفي أنه غني لمصر حلوة الحلوات.