ضبط 235 كيلو لحوم ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الإسكندرية

كلّف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برصد شكاوى المواطنين ومتابعتها، وإرسالها لجهات الاختصاص، لاتخاذ إجراءات فورية تجاه أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، وهو ما تبعه ضبط 235 كيلو لحوم ومصنعات غير صالحة للاستخدام الآدمي شرق الإسكندرية.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، ورد شكوى بشأن وجود لحوم فاسدة وغير صالحة للاستخدام ويعاد استخدامها وبيعها على أنها صالحة، وذلك في أحد فروع ماركت شهير بمنطقة كفر عبده التابعة لحي شرق.

تعامل مع الشكوى

وعلي الفور، ووفقا لتعليمات محافظ الإسكندرية، تم توجيه الشكوى إلى محمد سعد مدير مديرية التموين بالإسكندرية، حيث أمر بتشكيل حملة تفتيش علي الفور، وبالاشتراك مع مفتشي الأغذيه بمديرية الشؤون الصحية، وجهاز حماية المستهلك بالإسكندرية، حيث تم التوجه للفرع.

تفتيش الفرع

وبالتفتيش داخل الفرع تم تحرير محضر لإداره المنشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة، وضبط 235 كيلو جرام أصناف لحوم ومصنعات لحوم لانتهاء فترة صلاحيتها، فضلا عن سحب 6 عينات بمعرفه الساده مفتشي الاغذيه من اللحوم والدواجن ومصنعاتها.