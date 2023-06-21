محافظة الإسكندرية تطلق معرض «فرصتي» على شاطئ المندرة المجاني غدا

أعلنت محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن إقامة معرض «فرصتي» غداً الخميس 22 يونيو الجاري من الساعة 3 عصرا وحتى 7 مساء على شاطئ المندرة المجاني، استكمالا لسلسلة المعارض التي تُقام لدعم المشروعات الصغيرة وللتسويق لمنتجات أصحاب الحرف اليدوية على شواطئ الإسكندرية.

إقامة معرض «فرصتي»

وأوضح محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، أنه ذلك يأتي بعد نجاح المعارض التى أقيمت على شواطئ الإسكندرية للتسويق لمنتجات أصحاب الحرف اليدوية، فإنه من المقرر إقامة معرض «فرصتي» بالتعاون بين المحفظة الإسكندرية ممثلة في وحدة تطوير العشوائيات والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحي منتزه ثان والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية «GIZ»وصندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان والمرافق.

ثلث العارضين من اللاجئين

هذا وقد دعا محافظ الإسكندرية الجميع لدعم العارضين والذين يبلغ عددهم 22 عارض تمثلوا في 15 عارض مصري، بالإضافة إلى 7 عارضين من اللاجئين والعمل على توفير فرص لأصحاب الحرف البسيطة لكسب الرزق ومواجهة غلاء المعيشة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم عرض (المشغولات اليدوية_ المأكولات_ ملابس)، متمنيا التوفيق لجميع العارضين.