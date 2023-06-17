تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية محافظة الإسكندرية.. التجاري والزراعي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 محافظة الإسكندرية، في جميع الفروع لتتوافر بدائل الثانوية العامة بالمحافظة، وفقا لبيان التنسيق الصادر عن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عقب اعتماد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للتنسيق العام والفني لهذا العام.

تنسيق الدبلومات الفنية محافظة الإسكندرية

كان محافظ الإسكندرية، اعتمد تنسيق الدبلومات الفنية، وظهر الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام 225 درجة، وهو الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام، كما اعتمد تنسيق بدائل الثانوية العامة بالإسكندرية تنسيق الدبلومات الفنية، ليبدأ الثانوي التجاري والفندقي من 165 درجة لتنسيق الدبلومات الفنية المدارس التجارية والفندقية و165 درجة للمدارس الزراعية 2023-2024.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية درجات القبول في المدارس الثانوية الفنية التجارية، والفندقية حسب الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن تنسيق الدبلومات الفنية يتراوح من 165 درجة حتى 200 درجة وهو كالتالي، تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024، وتنسيق الدبلومات الفنية لعام 2024/2023، المدارس الفنية التجارية والفندقية بنين ودرجات القبول بها كالتالي:

- مدرسة سموحة الفنية التجارية في 190 درجة.

- مدرسة ‏جناكليس الثانوية التجارية 175 درجة.

- مدرسة ‏الشهيد صلاح مصطفى الثانوية التجارية 165 درجة.

- ‏مدرسة محرم بك الثانوية التجارية 180 درجة.

- ‏مدرسة فتح الله كيرة الثانوية التجارية 160درجة.

- ‏المكس الثانوية التجارية 165 درجة.

تنسيق المدارس الفنية التجارية والفندقية لهذا العام نظام الـ 3 سنوات 2024/2023

وأوضح وكيل تعليم الإسكندرية أن تنسيق المدارس الفنية التجارية والفندقية بنات ثلاث سنوات كالتالي:

-‏ مدرسة فؤاد محيي الدين الثانوية التجارية 180درجة.

-‏ بنك إسكندرية التجارية 185 درجة.

-‏ مدرسة سموحة الفنية التجارية 190 درجة.

- ‏أم المصريين التجارية 165 درجة.

- ‏نبوية موسى التجارية 170 درجة.

-‏ كرموز الثانوية التجارية 170 درجة.

-‏ العامرية الثانوية التجارية 200 درجة.

-‏ مجمع الشهداء الثانوية التجارية 165درجة.

-‏ المكس الثانوية التجارية 175 درجة.

مدارس مشتركة

- مدرسة إسكندرية الفنية الفندقية والخدمات السياحية المشتركة 200 درجة.

- مدرسة ‏أحمد زويل للشئون الفندقية والخدمات السياحية 200 درجة.

تنسيق المدارس الفنية الزراعية لهذا العام نظام الـ3 سنوات 2024/2023

ويأتي تنسيق المدارس الثانوية الزراعية بالإسكندرية لعام 2024/2023 كالتالي:

- مدرسة إسكندرية الثانوية الزراعية 170 درجة.

- مدرسة ‏برج العرب الثانوية الزراعية 165 درجة.