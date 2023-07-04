أمين الفتوى بدار الإفتاء لـ«قناة الناس»: لا يصح الغُسل للطهارة دون أن تنوي بقلبك

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ الغسل أحد أشكال الطهارة التي علمنا إياها النبي محمد – صلى الله عليه وسلم، موضحا اشتمال باب الطهارة على 3 أمور؛ الغُسل والوضوء والتيمم.

عبد السميع: الغُسل يلزمه نية خاصة برفع الحدث

وأضاف «عبد السميع» خلال استضافته ببرنامج «فتاوي الناس» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الغُسل يلزمه نية ومعناه سيلان الماء، مؤكدا أنه شرعا لا يصح الغُسل للطهارة دون أن تنوي بقلبك رفع الحدث بهذا الاغتسال وإزالة الجنابة أو أي نجاسة أخرى عالقة بالجسد.

موجبات الغسل أربع.. أبرزها «الجنابه»

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «أحكام الغسل الشرعي أن يغطي الماء سائر الجسد ولا يترك المرء أي جزء بالجسم بدون تغلل الماء إليه»، مشيرا إلى الأسباب التي تستلزم معها الإغتسال ويصبح واجاً مثل «العلاقة الزوجية وإنتهاء الحيض وانتهاء النفاس والجنابة وهي الاحتلام أثناء النوم».